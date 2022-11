Maaseikenaar krijgt werkstraf van 50 uur omdat hij agenten kanker toewenst

Op 31 maart 2021 werd de dertiger met zijn motorfiets gecontroleerd. Hij moest zijn papieren tonen en een speekseltest afleggen, die positief bleek. “Hij werd meteen agressief tegenover de inspecteurs”, zo stelde de Tongerse procureur tijdens de behandeling van de zaak. “Hij riep ‘God zal u tot het einde van uw dagen straffen. Ik hoop dat je kanker krijgt!’” Het rijbewijs van de man werd meteen vijftien dagen ingetrokken. Op 14 april belde de man naar het politiebureau. “Maar ook toen werd hij verbaal weer erg agressief”, aldus de aanklager. Hij zei tegen de inspecteur dat ‘zijn moeder een vuile hoer is’.

Geviseerd

De man stelde dat hij geviseerd werd door de agenten. “Al mijn papieren waren in orde. Toen ik dan vroeg waarom ik tegengehouden werd, antwoordde die agent dat hij zich gewoon wat verveelde op het werk. Toen ben ik inderdaad boos geworden”, gaf hij toe. “Die speekseltest was positief, maar ik had die dag niets gebruikt en ik had geen drugs op zak.” De man kreeg een werkstraf van 50 uur en een geldboete van 208 euro.