“Harder werken of vertrekken”: overwerkte Elon Musk stelt werknemers Twitter voor ultimatum

Werknemers van Twitter moeten voor donderdagmiddag laten weten of ze bereid zijn om harder te gaan werken voor het sociale medium. Anders moeten zij vertrekken. In een verplicht te ondertekenen formulier staat dat de medewerkers moeten beloven om “lange dagen op hoge intensiteit” te gaan werken. De nieuwe eigenaar Elon Musk stuurde hierover rond middernacht plaatselijke tijd een e-mail naar het personeel, melden Amerikaanse media.

“Als je zeker weet dat je deel wil uitmaken van het nieuwe Twitter, klik dan ja op onderstaande link”, staat in de e-mail van Musk. “Twitter zal extreem hardcore moeten zijn. Alleen uitzonderlijke prestaties zullen een voldoende opleveren.” Iedereen die zich hier niet op toelegt, moet vertrekken en krijgt een ontslagvergoeding van drie maanden. Eerder deze week liet Musk overigens weten zelf overwerkt te zijn.

Zijn nieuwe aankondiging kan voor een verdere leegloop van personeel zorgen. Sinds zijn overname eind vorige maand heeft de miljardair al de helft van het personeel van Twitter ontslagen. Verder schrijven media dat software-engineers van het platform die hun nieuwe baas tegenspreken ook ontslagen worden.

© AP

De eerste periode van Musk bij Twitter verloopt roerig. Zo werd de introductie van Twitter Blue een chaos. Daarbij krijgen betalende gebruikers een blauw vinkje. Dat was tot voor kort voorbehouden aan gebruikers waarvan Twitter zeker wist dat zij het waren. Na de introductie maakten veel mensen gebruik van het blauwe vinkje door hun naam aan te passen, zodat die leek op die van een bedrijf of bekendheid. Enkele dagen later zette Twitter nieuwe aanmeldingen voor Twitter Blue op pauze.