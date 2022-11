Niet meer in het winkelcentrum, wel op Twitch: zo zoekt de modellenscout van vandaag nieuw talent

In de Verenigde Staten is een model gescout via gamersplatform Twitch, een interactieve livestreamingservice voor hoofdzakelijk gaming content. Streamer Sydney Parker (25), bekend als Sydeon, heeft een contract aangeboden gekregen bij modellenbureau The Society Management. De tijd van Naomi Campbell spotten in het winkelcentrum lijkt op die manier heel ver weg. Maar is dat wel zo? Eigenaar van modellenbureau Models Office Ellen De Corte legt uit waarom sociale media zo belangrijk zijn bij het scouten in de modellenwereld.