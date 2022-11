Iedere Belg krijgt volgend jaar een virtuele identiteitskaart en rijbewijs

In de loop van volgend jaar kunnen burgers een digitale portefeuille downloaden met daarin zaken als een virtuele identiteitskaart en het rijbewijs. Dat heeft staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel (MR) woensdag aangekondigd in de Kamer. Het systeem wordt momenteel nog getest.

De mobiele applicatie zal ook de communicatie met de overheid via de e-box bevatten. Michel benadrukte nog dat het om een keuze gaat, geen verplichting.

De staatssecretaris kreeg woensdag in de Kamer ook vragen over de identiteitsapp Itsme. Sinds kort is er met myID een alternatief voor Itsme, maar het is niet de bedoeling dat Itsme verdwijnt, aldus Michel.

Volgens de liberaal respecteren beide operatoren alle geldende privacyregels en stellen zich geen problemen op het vlak van veiligheid. “Onze verantwoordelijkheid is dat de burgers toegang krijgen tot digitale dienstverlening. Zolang die toegang gegarandeerd is, is er voor mij geen probleem.”