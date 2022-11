“De aasgieren zijn geland”: meteen stormloop op eerste uitverkoopdag bij Makro

Supermarktketen Makro zit al even in slechte papieren en startte woensdagmorgen in al zijn vestigingen met een uitverkoop. In de non-foodafdeling vielen koopjes tot -20 procent te scoren. En dat zorgde meteen voor een stormloop in onder meer Sint-Pieters-Leeuw, Machelen en Deurne. “Het voelt aan alsof er aasgieren geland zijn. Waren deze mensen niet beter eerder wat meer komen winkelen?”