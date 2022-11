Disney werkt aan ‘The Princess Diaries 3’, nog niet zeker of Anne Hathaway terugkeert

Amerikaanse tiener Mia Thermopolis die erachterkomt dat ze eigenlijk recht heeft op de troon van het koninkrijk Genovia. Het was de rol in The Princess Diaries waarmee actrice Anne Hathaway (40) in 2001 doorbrak. Drie jaar later volgde een vervolg - The Royal Engagement - waardoor Hollywood ook acteur Chris Pine leerde kennen. Meer dan twintig jaar na de originele film heeft Disney volgens The Hollywood Reporter plannen voor een derde film. Hathaway heeft wel nog niet getekend voor een terugkeer, maar liet eerder dit jaar wel horen dat ze een sequel zag zitten. Ze hoopt dan ook dat Julie Andrews zou terugkeren als haar grootmoeder. (nco)