KRC Genk breekt contract Luca Oyen open tot 2027

Daags nadat coach Wouter Vrancken een nieuw contract ondertekende bij KRC Genk, was het in de Cegeka Arena de beurt aan Luca Oyen om zijn kribbel te zetten onder een nieuwe overeenkomst. Het 19-jarige toptalent, dat nog een verbintenis had tot medio 2024, tekende een nieuw contract tot 2027.

Luca Oyen is één van de pechvogels van dit seizoen. Hij viel in de openingsmatch tegen Club Brugge uit met een kruisbandblessure. Zijn revalidatie verloopt volgens schema, wat betekent dat Oyen weer beschikbaar zou kunnen zijn voor coach Wouter Vrancken in de loop van de maand maart.

Overigens tekende ook jeugdinternational Zaïd Bafdili (15) zijn eerste driejarig contract bij KRC Genk. De ex-speler van KV Mechelen maakt deel uit van de veelbelovende U16-lichting van de club.