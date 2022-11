Vincent Verschueren neemt in 6 Uren van Kortrijk afscheid van Godrive: “Wellicht mijn moeilijkste wedstrijd ooit”

Van de VW Polo Super 2000 over de Skoda Fabia Rally2 tot de VW Polo Rally2: elf seizoenen lang verdedigde Vincent Verschueren de kleuren van het Kemmelse Godrive, het team van zijn mecenas Gaby Goudezeune. In de 6 Uren van Kortrijk komt een einde aan de jarenlange succesvolle samenwerking.

Verschueren zag de beslissing van Goudezeune al een tijdje aankomen. “Gaby is dit jaar 70 jaar geworden”, vertelt de Gaverenaar. “Hij vond het een mooi moment om ermee te stoppen. Bovendien sukkelt hij ook met zijn voet, waardoor ver stappen op rally’s uitgesloten is. Dan wordt het moeilijker om er van mee te genieten. De relatie tussen mij en Gaby zal niet veranderen. Hij zal mij blijven volgen en ik zal blijven contact hebben met Gaby. Zonder hem stond ik absoluut niet waar ik nu sta, dat is zeker.”

Met Godrive schreven Goudezeune en Verschueren een succesverhaal dat elf seizoenen duurde. “Ik heb het onlangs nog eens opgezocht”, gaat Verschueren verder. “Meer dan honderd wedstrijden met meer dan vijftig podia en zestien overwinningen. Het hoogtepunt voor het team was de Belgische titel in 2017 en zeker ook die tweede plek in Ieper na Neuville. Voor mezelf schat ik de overwinning in de Rallye van de Wallonie van 2018 het hoogst in. Ik heb toen hard moeten knokken om Cherain en Fernémont voor te blijven, terwijl ik in tegenstelling tot hen nog niet over de Evo-motor in de Fabia beschikte.”

Nieuw hoofdstuk

Voor de 43-jarige Verschueren begint nu een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. “Mijn ambitie is om te blijven rijden. Ik ben er nog niet klaar mee en voel dat ik nog wat in de tank heb. Ik heb nog altijd het gevoel en ritme om wedstrijden te winnen. Samen met Fillip, mijn corijder, ga ik nu op zoek moeten naar een ander team. Ik ben stilaan aan het uitkijken wat de beste opties zijn. Voor concrete plannen is het echter nog veel te vroeg. In theorie zullen we misschien minder wedstrijden rijden, maar we zullen zien wat er lukt.”

Als zesvoudig winnaar vertrekt de Polo-rijder dit weekend als favoriet, maar hij beseft dat hij voor een moeilijke opdracht staat. “Dit wordt wellicht één van de moeilijkste opdrachten in mijn rallycarrière. Emotioneel zal het zeker zwaar worden, maar sportief ook. Ik heb die wedstrijd al zo veel gewonnen, dus is er de druk om nog eens te winnen. Dat maakt het extra moeilijk. De concurrentie is ook heel sterk. Bernd Casier, Sébastien Bedoret, Melissa Debackere, Davy Vanneste, Niels Reynvoet... Er zijn een pak kandidaten voor de overwinning. Winnen zou het mooiste afscheid natuurlijk, maar het wordt zeker niet simpel”, besluit Verschueren.