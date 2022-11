Pech voor Jules Hesters en ploegmakker Tim Torn Teutenberg tijdens de openingsavond van Gentse Zesdaagse: “We moeten leren van gemaakte fouten”

Wat heeft de eerste avond van de Zesdaagse ons geleerd? Dat Lindsay De Vylder en Robbe Ghys vliegen en Fabio Van Den Bossche en de Nederlander Yoeri Havik, leiders na de eerste dag, terecht tot de favorieten mogen worden gerekend. Na vallen en opstaan hielden Jules Hesters-Tim Torn Teutenberg stand voorin. Bijna geruisloos volgen de Europese kampioenen Roger Kluge-Theo Reinhardt, Iljo Keisse-Jasper De Buyst en de Britten Ethan Hayter-Fred Wright, die de tweede ploegkoers wonnen, in de nulronde. Keisse zette ’t Kuipke in vuur en vlam met het winnen van de dernyreeks. De Iljooo’s zorgden voor een eerste kippenvelmoment. Zes ploegen bleven in de nulronde. Tuur Dens kende met de Nederlander Jan-Willem Van Schip een eerste gloriemoment door het record over de 500m van de tabellen te fietsen. Het oude record stond op naam van Kenny De Ketele en Moreno De Pauw.

Mentaal oplapwerk

Jules Hesters likte zijn wonden na een avond vol pech. “Het zou niet mogen gebeuren, maar het is onomkeerbaar. Tim Torn zit verkrampt op de fiets. Na de tweede valpartij zit de schrik om iets verkeerd te doen er goed in. Zo iets kruipt tussen de oren en dat is nooit goed. Ondanks de tegenslagen staan we derde in het klassement. Vooraf stelde ik dat ik wou meedoen voor het podium en dat is na de gebeurtenissen op de eerste dag niet veranderd”, blijft Hesters strijdlustig.

“Uiteindelijk valt het bij mij nog mee na de valpartij. Stijn Steels kende minder geluk. Schaafwonden zullen er bij mij wel voor zorgen dat de nachtrust niet zal zijn zoals het moet en dat is zeker niet ideaal”, vertelt Hesters dinsdagavond, maar al met al viel het redelijk mee laat Hesters een dag later optekenen. “Bij Tim Torn is er vooral mentaal oplapwerk. Hij debuteert in Gent bij de profs, maar reed in ’t Kuipke wel al mee in de AVS Cup-Gentse jongerenzesdaagse. Aan ervaring ligt het niet. Laat het ons op pure malchance houden. Bij de eerste val nam Tim Torn me mee en vielen ook Fabio en Stijn. Bij de tweede val maakte Tim Torn een fout. Hij stuurde te hoog in en raakte mijn pedaal en viel. We hebben woensdag de tijd genomen om er over te praten en alles grondig te analyseren. Na een valpartij is het altijd bang afwachten hoe het lichaam reageert, maar ik hoop dat het bij Tim Torn en mij zal meevallen. Ondanks de valpartijen hebben we de schade tot het minimum kunnen beperken. Waar het kan, proberen we punten te sprokkelen. De derde plaats vasthouden, is de eerste opdracht. We volgen in de schaduw van de topteams, maar men houdt niet echt rekening met ons”, zegt de altijd strijdvaardige renner van Sport Vlaanderen-Baloise.