België verliest Anass Zaroury aan Marokko, U21-coach Jacky Mathijssen probeerde hem niet te overhalen: “Dat heeft geen zin”

Het gaat razendsnel voor Anass Zaroury (22). De Belgische belofte-international gaat op de valreep mee naar het WK in Qatar. Niet met de Rode Duivels, maar met Marokko, waar hij de geblesseerde Amine Harit vervangt. De verwachting is dat de Marokkaanse bond het nieuws binnenkort officieel bevestigt.

Zaroury, geboren in Mechelen, vertrok aan het einde van de zomer van Charleroi naar het Burnley van Vincent Kompany. In een mum van tijd is hij daar uitgegroeid tot één van de sterkhouders dit seizoen. Na veertien wedstrijden zit de vleugelaanvaller aan zes goals en twee assists. Vooral de laatste weken maakt hij indruk bij de leider in The Championship, met vorig weekend nog een goal en een assist in de topper tegen Blackburn Rovers.

Die knappe prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven. De Marokkaanse bondscoach wil Zaroury in de plaats van Amine Harit, de aanvallende middenvelder van Marseille die afgelopen weekend geblesseerd uitviel, aan zijn selectie toevoegen. Daarvoor moest er eerst nog wel wat papierwerk geregeld worden met onder meer de Belgische bond, maar dat blijkt in orde te zijn.

Mathijssen: “Heb hem niet meer gesproken”

De keuze is gemaakt en dus gaat Zaroury volgend jaar niet naar het EK met de Belgische U21 van Jacky Mathijssen. “Het is vooral fantastisch voor die jongen”, aldus de beloftecoach in een korte reactie aan het Nieuwsblad. Heeft Mathijssen zijn speler nog op andere gedachten proberen te brengen? “Ik heb hem niet meer gesproken, dat heeft geen zin. Ik wacht ook gewoon tot het officieel is.”

Zat Zaroury in de ruime voorselectie van de Rode Duivels voor het WK? Allicht niet. Toen we Vincent Kompany daar twee weken geleden over aanspraken, viel hij uit de lucht. Ook Mathijssen was niet op de hoogte. “Ik ken die lijst niet”, zegt de coach van de U21.

Zaroury speelde het voorbije jaar zeven keer voor de Belgische beloften. Eind september deelde hij nog een assist uit tijdens de oefeninterland tegen Frankrijk. Hij kwam eerder ook al uit voor de Belgische U17 en de Belgische U18.

Zaroury is zo een tweede jonge talent dat België verliest aan Marokko. Ook RC Genk-speler Bilal El Khannouss (18), die bij de Belgische nationale jeugdploegen speelde, is met Marokko mee naar Qatar.