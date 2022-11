Opnieuw inbraak bij garage Toyota Jenaer: gat in muur en voor ruim tienduizend euro schade

Bij Toyota garage Jenaer op het industrieterrein Schurhovenveld in Sint-Truiden is dinsdagmorgen opnieuw ingebroken. Dit is exact acht maanden na de vorige inbraak. De daders lieten een spoor van vernieling achter. De buit in cash staat niet in verhouding met de aangerichte schade van ruim tienduizenden euro.

© rr

Zaakvoerder Johan Jenaer had zoals gewoonlijk nog alle deuren gecontroleerd toen hij maandagavond het bedrijf in de Duifhuisstraat verliet nog alle deuren gecontroleerd. Ze waren op slot en het alarm werd geactiveerd. Jenaer was dan ook stomverbaasd dat hij dinsdagmorgen werd opgebeld door een van zijn werknemers die als eerste toekwam. “Toen hij het alarm wilde afzetten, merkte hij moddervoeten op de deurmat. Hij zag meteen dat er iets niet pluis was. Nadat hij mij verwittigde, ben ik als de bliksem naar de garage gereden en trof er een ware veldslag aan. Ik heb de politie verwittigd. Ze droegen mij op niets aan te raken en niemand binnen te laten waardoor wij een dag het bedrijf wegens omstandigheden hebben moeten sluiten.”

© rr

Hallucinant

“Wat we aantroffen was hallucinant”, zegt Johan Jenaer. “De inbrekers forceerden zich een ingang door de buitenmuur van de garage waardoor ze alarm konden omzeilen en ze sloegen de enige detector van de muur waardoor ze de het afgaan van het alarm konden voorkomen. Eens in het bureel hebben ze de kast van het alarmsysteem van de muur gerukt en kapotgeslagen. Vanaf dan hadden ze vrij spel en hadden het gemunt op de brandkasten. Hoe ze het klaargespeeld hebben is ons een raadsel. Ze hebben de twee maanden oude kluis van 1.150 kilogram, verankerd in de vloer, doen kantelen om de achterkant open te slijpen. De buit is zo’n 1.500 euro maar het schadeverlies bedraagt meer dan 10.000 euro.

© Jozef Croughs

Diefstal van zware werktuigen

“Vermoedelijk hebben ze toen hun zinnen gezet op de andere kluis. Dat ging niet zoals ze het zich hadden voorgesteld en moesten terug op pad voor zwaarder materiaal”, zegt Jenaer. Zo’n vijfhonderd meter van de garage is in een van de bestelwagens bij bakkerij Vangrootloon ingebroken. “Daar stalen ze een zware betonpikeur en slijpschijf. Die hebben ze gebruikt om de kleine bandkast te kraken. Ondanks alle geweld is dat niet gelukt, deels ook omdat de stroom was uitgevallen waarna ze hun inbraakpogingen moesten stopzetten. Nog voor hun vertrek hebben de brandblussers leeggespoten met de bedoeling om hun sporen te verwijderen”, doet Johan het verhaal. De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken heeft de vaststelling gedaan en doet het verder onderzoek. Ook het labo kwam ter plaatse voor het sporenonderzoek. (jcr )

De zaakvoerder doet een oproep voor eventuele ooggetuigen of personen die verdachte bewegingen hebben opgemerkt rond een van beide bedrijven om dit te melden aan de politie van Sint-Truiden 011/70.19.11.