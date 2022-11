Zizou Bergs na thriller naar kwartfinales van Challengertoernooi in Helsinki

Zizou Bergs (ATP-135) heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales op het Challengertoernooi van Helsinki (hard/67.960 euro). In de tweede ronde versloeg de Peltenaar in een spannende driesetter de Rus Alexander Shevchenko (ATP-143): 6-4, 3-6 en 7-6(7/2). De partij duurde 2 uur en 10 minuten.

Het was de eerste ontmoeting tussen Bergs en zijn Russische opponent. De Limburger brak vroeg in de eerste set en behield die voorsprong, in set twee had de 21-jarige Shevchenko aan één break genoeg. In de derde set liep Bergs 3-0 en 5-3 uit, maar zag hij zijn tegenstander telkens langszij komen. In de tiebreak stelde Bergs duidelijk orde op zaken.

De 23-jarige Bergs moet nog even wachten op zijn volgende tegenstander. Eerst moet er nog een Fins onderonsje worden afgewerkt tussen Aleksi Lofman (ATP-916) en Otto Virtanen (ATP-182). De winnaar van dat duel treft dan nog de Tsjech Tomas Machac (ATP-112), het vijfde reekshoofd in Helsinki.

Bergs is in Helsinki ook actief in het dubbelspel. Hij speelt vandaag zijn eerste wedstrijd aan de zijde van de Zwitser Alexander RItschard tegen het Noors/Finse duo Viktor Durasovic en Patrik Niklas-Salminen.