Dirk Dekeyser, twintig jaar de vaste mecanicien van Iljo Keisse, volgt Zesdaagse vanop zijn ziekenhuisbed: “Zaterdag zal ik er zijn en bij Merci Iljooo zeker”

Dirk Dekeyser (rechts), hier met Michael Morkov, weet dat de band tussen pistier en mecanicien van cruciaal belang is: “Het materiaal moet perfect in orde zijn of er gebeuren zware ongevallen.” — © Marc Van Hecke

Het zesdaagsecircuit is gereduceerd tot Gent en Rotterdam, waar men volwaardige zesdaagsen presenteert. In Duitsland, ooit de ‘place to be’ voor de pistiers, schiet er bijna niets over. Crisis dus en dat betekent dat er ook in de entourage van de renners geen vaste begeleiders meer zijn. Dirk Dekeyser (56), mecanicien bij Trek-Segafrdo, maar de voorbije twintig jaar de vaste mecanicien van Iljo Keisse, is er in Gent niet bij.

We bellen Dirk, die aan het herstellen is van kanker, een week voor de Lotto-Zesdaagse Vlaanderen-Gent van start gaat. “Ik heb net een mindere dag, maar we blijven positief. Ik heb een behandelbare kanker en heb goede perspectieven”, laat de ervaren mecanicien dan optekenen. Inmiddels is de jubileumeditie ‘100 jaar Gentse zesdaagse’ van start gegaan. We contacteerden Dirk woensdagochtend een tweede keer. “Ik lig aan de baxter, maar ik heb de openingsavond van de zesdaagse zo goed mogelijk gevolgd. Toen ik moest afhaken, heb ik Kenny Latomme (die vaak met Mark Cavendish optrok, red.) gecontacteerd, maar die was niet beschikbaar. Stijn Vandenbergh is er voor Stijn Steels en ontfermt zich nu ook over Iljo. Door de telefoon probeer ik zo veel mogelijk tips te geven, maar simpel is dat niet”, zegt Dekeyser, die net van de behandelende dokters te horen kreeg dat de waarden allemaal gedaald zijn, wat een positief signaal is.

“Piste is speciaal. Ik tuimelde in het circuit via Eddy Dherde. Met Iljo heb ik jaren samengewerkt toen hij nog het zesdaagsecircuit afdweilde. De relatie tussen een renner en een mecanicien is gestoeld op blind vertrouwen. De Deen Jesper Morkov zei me ooit dat de renners hun leven in onze handen leggen en dat is ook zo. Op de piste gaat het vaak zeer hard. Het materiaal moet perfect in orde zijn of er gebeuren zware ongevallen. Iljo is een aimabele kerel die weet wat hij wil en daar moet je rekening mee houden. Reed Iljo met een witte fiets, dan moest alles wit zijn. Later was er de goudgele periode en nu is het zwart. Iljo maakte jaren deel uit van de zesdaagsefamilie, klein maar hecht. Jaar na jaar leerde hij mijn familie beter kennen en ik de zijne. Dat schept een band.”

Transformatie van ’t Kuipke

Door verschillende omstandigheden onderging ’t Kuipke een transformatie voor renners, verzorgers en mecaniciens. “De wanden rond de piste zorgden ervoor dat je minder goed hoorde wat de renners roepen. Zeker op de laatste dag van een zesdaagse ben je bezig met inpakken. Zo kon het dat Robert Dhont (verzorger van Keisse, red.) en ik Iljo niet hadden horen roepen toen zijn zadel zakte. Dat wil je niet meemaken. Door corona werd het rennersdorp anders ingevuld en dat vind ik een goede zaak. De kotjes staan nu allemaal samen aan de overkant van de finish. Zonder corona had men wellicht vastgehouden aan het oude stramien.”

“Zaterdag kom ik naar ’t Kuipke als alles volgens plan verloopt. Merci Iljooo wil ik zeker niet missen. Samen maakten we veel mee. Winnen en verliezen hoort daarbij. Wederzijds respect is de basis voor een goede samenwerking. Iljo sluit een hoofdstuk af, maar ik wil verder. Bij Trek-Segafredo geniet ik maximale steun en daar ben ik dankbaar voor. Ondanks mijn ziekte kreeg ik een contractverlenging. De wielerwereld is hard, maar ook hartverwarmend. Iljo knokt voor een achtste eindzege in ’t Kuipke, ik voor algehele genezing”, zegt Dekeyser tot slot. Eens mens wordt er stil van.