Kevin Mirallas sabelt keuzes Roberto Martinez neer: “Hij hoort niet thuis in de WK-selectie”

De Rode Duivels vertoeven momenteel in Koeweit, waar ze vrijdag hun allerlaatste oefeninterland afwerken tegen Egypte als voorbereiding op het aankomende WK voetbal in Qatar. Al blijft er gebrom weerklinken over de selectie van bondscoach Roberto Martinez, ook bij ex-Rode Duivel Kevin Mirallas.

De 35-jarige Mirallas - die sinds dit seizoen voor het Cypriotische AEL Limassol voetbalt - heeft zelf één WK met de Rode Duivels op zijn conto staan: in 2014 in Brazilië. Voor het WK 2018 in Rusland werd hij gepasseerd door Roberto Martinez, en de Spanjaard veranderde de jaren nadien niet meer van mening. Het bleef bij 58 caps.

Ook nu behoort hij niet tot de selectie, maar het is niet daarom dat hij kritisch is over de keuzes van de Spanjaard. “Er zit geen enkele logica in”, vertelt Mirallas aan La Dernière Heure. Maar er is één bepaalde speler die volgens Mirallas nooit bij de 26 geselecteerden mocht zitten. “Zeno Debast heeft verdedigende kwaliteiten, maar eerlijk gezegd heeft hij geen plaats in de selectie. Hij heeft nog niets bewezen. Brandon Mechele heeft al veel meer laten zien dan hij. Het is een probleem van Martinez: jongeren een kans geven en ze dan ‘vermoorden’. Als er iets met Toby Alderweireld en Jan Vertonghen gebeurt, hebben we een probleem”, zegt Mirallas zonder een blad voor de mond te nemen.

Mirallas, linksonder met nummer 7, in 2012 bij de Rode Duivels. — © BELGA

Na het WK is het volgens hem dan ook dringend tijd voor een nieuwe T1 aan te stellen bij de nationale ploeg. “Als ze hem dan houden, moet het als technisch directeur zijn. In die functie levert hij goed werk.” Op wie dan de nieuwe bondscoach moet worden, heeft hij niet meteen een antwoord klaar. “Michel Preud’homme lijkt me alvast geen goede optie. In mijn ogen moet het een goede buitenlander zijn. Dat kost veel geld, maar het is ook de wereldtop.”