Pelts koningspaar pikt aloude traditie op en plant weer een schuttersboom in hun tuin

Pelt

Na drie jaar onderbreking mocht de Schuttersgilde Sint-Sebastiaan uit de Peltse deelgemeente Sint-Huibrechts-Lille een aloude traditie oppikken. Zo werd afgelopen zaterdag nog eens een koningsboom geplant bij de nieuwe schutterskoning.

Het plechtige gebeuren voltrok zich in de tuin van Kris Vos en Sofie Oliverio in de Kolonies. Kris wist zich immers voor de tweede keer tot koning te schieten op kermismaandag 22 augustus. Het koningspaar had gekozen voor een krentenboom. In het plantgat werd volgens het aloude gebruik een oorkonde geplaatst. Daarop stonden de voornaamste gebeurtenissen van het afgelopen jaar genoteerd, allemaal grote en kleine nieuwsfeiten over ‘Lille’ en de schutterij. gvb