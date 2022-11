Roland knapt oorlogsmonument in Kanne op: “Meer dan 80 uur mee bezig geweest”

Riemst

Naar aanleiding van de herdenking van de Wapenstilstand werd aan het oorlogsmonument bij de Sint-Hubertuskerk in Kanne een stijlvolle bloemenhulde gebracht als eerbetoon aan de slachtoffers van WO I en bij uitbreiding aan alle lokale oorlogsslachtoffers. Dat monument werd de voorbije maanden met heel veel geduld opgeknapt door inwoner Roland Meerten. Hij deed dat in z’n eentje en op vrijwillige basis na overleg met de Monumentenwacht en het gemeentebestuur.

“Voor mij was het een ontspanning”, vertelt Roland. “Ik deed het uit respect voor de dorpsgenoten die hun leven lieten voor onze vrede. Al was het niet eenvoudig om al de namen en data te ontcijferen. Die werden tijdens de laatste schoonmaakbeurt letterlijk met de grove borstel aangepakt.”

Al bij al stak Roland meer dan 80 werkuren in de restauratie. Daarvoor werd hij in de bloemetjes gezet tijdens een korte plechtigheid in de kerk. Davy Renkens, voorzitter van de gemeenteraad, loofde Roland namens de gemeente voor zijn belangeloze inzet en overhandigde hem uit dank een mand met streekproducten. (eva)