Herkse Kinderen vragen vrede met zelfgemaakte knutselwerkjes

Herk-de-Stad

Kinderen van de Herkse basisscholen vinden het heel erg belangrijk dat er vrede komt. Dat hebben ze duidelijk gemaakt met boodschappen van vrede die ze in elkaar knutselden. De grotere kinderen maakten poppies of klaprozen en kaarten met een persoonlijke tekst, de kleinere kinderen maakten een tekening. Daarbij kregen de kleuren geel en blauw, de kleuren van de Oekraïense vlag, een centrale plaats. “Ik heb een duif getekend”, vertelt Elise Roosen (8), leerling van basisschool De Olm in Herk-centrum. “Het is een duif met de vleugels gespreid.” De klaprozen, boodschappen en tekeningen van de kinderen van de drie basisscholen van Herk-centrum kregen een plaats in de vredesboom in Herk-centrum, waarbij ook een vredesduif onthuld werd.(lw)