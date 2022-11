Inbreker (42) dood teruggevonden nadat hij betrapt en achtervolgd wordt door werknemers transportbedrijf: vier mensen opgepakt

Een 42-jarige Russische inbreker is dinsdagavond overleden nadat hij op heterdaad werd betrapt bij een transportbedrijf in Beervelde bij Lochristi. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Vier personen werden nadien gearresteerd.

Omstreeks 23 uur dinsdagavond werd de 42-jarige Russische inbreker op heterdaad betrapt toen hij probeerde binnen te breken in een transportbedrijf in Haanhoutstraat in Beervelde. Wat daarna gebeurde is nog onduidelijk en wordt volop onderzocht door politie en het Oost-Vlaams parket.

Het bedrijf werd in het verleden al meermaals geteisterd door dieven die het vooral op mazout hadden gemunt. Camera’s werden daarom geïnstalleerd en zo werd de dief dinsdagavond ook betrapt. De bewegingscamera merkte hem ’s nachts op en zo werden een melding uitgestuurd.

Autopsie

Nadat de dief op heterdaad werd betrapt, sloeg hij op de vlucht en werd hij achtervolgd door enkele werknemers van het bedrijf. In een omliggend weiland werd later zijn levenloze lichaam gevonden. Hoe de man overleed is onduidelijk. De omstandigheden van het overlijden worden onderzocht.

Na het incident werden vier personen gearresteerd. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. “Vandaag (woensdag, red.) vindt een autopsie plaats die meer uitsluitsel moet brengen”, zegt het parket. “De onderzoeksrechter zal nu moeten beslissen wat met deze personen moet gebeuren.”

Onduidelijkheid

In de buurt van het transportbedrijf heerst veel onduidelijkheid over het voorval. Buurtbewoners reageren dan ook geschokt. Het parket onderzoekt verschillende pistes: van een gewelddadig overlijden tot de mogelijkheid dat de inbreker een hartaanval kreeg tijdens de vluchtpoging.

Meer duidelijkheid over het overleden van de inbreker verwacht het parket van Oost-Vlaanderen pas ten vroegste donderdag. “Voorlopig geven we dan ook geen verder commentaar”, klinkt het daar. Het transportbedrijf onthoudt zich voorlopig van commentaar en wenst niet te reageren.

(Simon Dekaezemaker en Laura Moens)