Een derde van patiënten aan registratiecentrum voor asiel kampt met huidaandoeningen

In twee containers aan het registratiecentrum van de Dienst Vreemdelingenzaken in het Pachecogebouw houdt Artsen Zonder Grenzen sinds een maand medische consultaties. In die periode zijn er 554 patiënten langsgekomen. 94 procent van hen waren volwassen mannen. Van hen leefde 90 procent op dat moment op straat. “Sommige al enkele maanden”, zegt Artsen Zonder Grenzen. Er werden ook 28 vrouwen en 28 minderjarigen geholpen. Zij krijgen voorrang, maar ook voor hen lukt het Fedasil niet elke dag om voldoende plaatsen beschikbaar te stellen.

Het meest zorgwekkend noemt de AZG de grote hoeveelheid huidaandoeningen. Zo merkten de artsen veertig mogelijke gevallen van cutane difterie op, een besmettelijke bacterie die zich via een beschadigde huid op de luchtwegen kan zetten. Vier daarvan werden bevestigd in het laboratorium. Er waren ook 99 gevallen van schurft die een behandeling vereisten.

Een groot deel van de patiënten kampt met trauma’s of anderemedische en mentale problemen die ze opliepen in hun thuisland of meedragen sinds hun vlucht. “Maar het leven op straat hier is ook erg hard”, zegt Artsen Zonder Grenzen. “Wie geen dak heeft boven zijn hoofd wordt veel meer blootgesteld aan fysiek geweld en uitbuiting.” De twintig voorschriften die werden uitgereikt waren onder andere bestemd voor patiënten met hiv, diabetes, epilepsie en hypertensie.

Recht op medische hulp

Artsen Zonder Grenzen sprong een maand geleden in de bres, omdat wie zich niet kan registreren of wacht op een opvangplaats, bijzonder moeilijk toegang vindt tot medische zorgen. Wie hier geen wettige verblijfplaats heeft moet zich voor medische hulp melden bij een OCMW, dat onderzoekt of iemand zonder wettig verblijf is of behoeftig is, en dat vervolgens akkoord moet gaan om de medische hulp te betalen. Pas daarna kan die persoon naar de dokter.

“Wie geen opvangplaats kreeg, maar wel geregistreerd is, heeft hetzelfde recht op medische hulp als een asielzoeker die in de opvang verblijft”, zegt Fedasil. De patiënt moet enkele dagen voor het bezoek aan een dokter, apotheker of ziekenhuis online een aanvraag indienen bij Fedasil, dat onderzoekt of de kosten betaald zullen worden. Indien dat zo is, kan de asielzoeker met dat bewijs naar de hulpverlener.

Artsen Zonder Grenzen vraagt dat de overheid een tijdelijk medisch centrum opricht voor wie wacht op een opvangplaats. “Er zou ook een aangepaste opvang voor medisch en mentaal kwetsbare asielzoekersmet medische en mentale kwetsbaarheden moeten zijn, en de mogelijkheid tot isolatie en behandeling voor mensen met symptomen van difterie of met bevestigde difterie.”