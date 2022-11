Nepfans in Qatar? Nepnieuws volgens WK-organisatie

Het organisatiecomité van het WK voetbal heeft woensdag met klem ontkend dat optochten van supporters in de hoofdstad Doha in scène zijn gezet. Op sociale media werden de voorbije vragen gesteld bij de optochten en wordt gesuggereerd dat het niet om echte fans gaat, maar ook de supporters zelf ontkennen met klem.

“Wij verwerpen deze beweringen, die zowel teleurstellend als niet verrassend zijn. Qatar, en de rest van de wereld, bestaat uit een breed scala van voetbalfans, van wie velen emotionele banden hebben met meerdere landen”, zo klonk het bij het comité.

Beelden van de mogelijke “nepfans” in Qatar. — © AP

Enkele dagen geleden ontstond er onder meer verbazing over een groep Aziatische fans die Engeland aanmoedigde en shirts van de Engelse ploeg droeg. Er werd gesuggereerd dat hun feestgedrag in scène zou zijn gezet. Dat wordt echter tegengesproken door de Indiase toeschouwers in Doha. Veel van hen zijn woonachtig in Qatar.

“Het is puur nepnieuws en ik wil luid en duidelijk zeggen dat niemand van ons op welke manier dan ook is betaald”, zei een “verontwaardigde” Indiase supporter in Doha tegen het Franse persbureau AFP. “We zijn die hard fans van Engeland.”

