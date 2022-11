Jade Mintjens: “Ik had als kind nooit gedacht dat ik comedian zou worden.” — © Inge Kinnet

Jade Mintjens (24) spat van het scherm in ‘De Ideale Wereld’ en treedt in de voetsporen van Bert Gabriëls met haar eigen eindejaarsconference. Het gaat de stand-upcomedian voor de wind, op één detail na: “Ik weet nog niet hoe ik op mijn shows in Limburg moet geraken.”