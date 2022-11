Hoge Gezondheidsraad beveelt geen grootschalige vaccinatie aan voor kinderen tussen 6 maanden en 5 jaar

Het advies is specifiek van toepassing voor kinderen met immuunproblemen, longziektes en ernstige chronische ziektes die de nieren, maag, darmen, het hart, de ademhaling of de hersenen aantasten. Zij kunnen worden ingeënt met een mRNA-vaccin, zoals dat van Moderna of Pfizer-BioNTech. Belangrijk is wel dat er voorrang gegeven wordt aan het basisvaccinatieschema voor kinderen, klinkt het.

Voor baby’s en kinderen tot vijf jaar in goede gezondheid beveelt de HGR geen algemene vaccinatie aan, “maar die kan wel gebeuren op basis van toestemming van de ouders”, klinkt het. De raad pleit echter niet voor een massale vaccinatiecampagne voor die specifieke doelgroep en benadrukt dat ook dan altijd voorrang moet gegeven worden aan de vaccins uit het basisvaccinatieschema.

De HGR maakt zich voor de aanbeveling sterk dat jonge kinderen in het algemeen minder getroffen worden door het coronavirus en dat de sterftecijfers erg laag liggen. Sinds de opkomst van de omikronvariant is het aantal hospitalisaties ook gedaald, klinkt het.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap had eerder aanbevolen om de vaccinatie met de coronavaccins van Pfizer en Moderna ook goed te keuren voor kinderen vanaf 6 maanden. Uit onderzoeken blijkt dat het toedienen van een lagere dosis van de vaccins bij kinderen vanaf 6 maanden, hetzelfde effect heeft als het toedienen van een normale dosis bij 16- tot 25-jarigen (Pfizer) en bij 18- tot 25-jarigen (Moderna), klonk het bij het EMA.

Het gaat voor alle duidelijkheid enkel om een aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad. Het is nu aan de politiek om een beslissing hieromtrent te nemen.