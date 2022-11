Kevin Spacey voor nog eens zeven misdrijven aangeklaagd in Engeland

Volgens het hoofd van de speciale misdaadafdeling van de Crown Prosecution Service (CPS), Rosemary Ainsliewordt, wordt Spacey beschuldigd van het dwingen van een persoon “tot niet-consensuele seks”, drie gevallen van onfatsoenlijk gedrag en drie gevallen van seksuele aanranding.

In de nasleep van de #MeToo-beweging in 2017 kwamen verschillende slachtoffers naar voren die de acteur beschuldigden van seksueel misbruik. Momenteel wordt hij in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor vier aanrandingen bij drie verschillende mannen. Die feiten deden zich voor tussen 2005 en 2013, toen Spacey directeur was van een Londens theater. In juni pleitte hij daarvoor onschuldig. Afgelopen oktober werd Kevin Spacey niet schuldig bevonden aan seksueel misbruik door een burgerlijke rechtbank in New York.