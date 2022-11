Disney werkt aan nieuwe ‘Princess Diaries’-film

Er wordt momenteel hard gewerkt aan het script van een nieuwe ‘Princess Diaries’-film. Dat meldt The Hollywood Reporter. Dat script wordt geschreven door Aadrita Mukerji, die eerder al de series Reacher en Supergirl schreef.

Volgens The Hollywood Reporter zou het om een vervolg gaan op de twee eerdere films, maar zou Anne Hathaway (40) voorlopig nog geen contract getekend hebben. Zij zou wel al haar steun uitgesproken hebben voor een derde film.

Hathaway nam in 2001 en 2004 de rol van Mia Thermopolis op zich in The Princess Diaries en The Princess Diaries 2: Royal Engagement. Julie Andrews (87) speelde in beide films haar grootmoeder en de koningin van het fictieve Genovia. (sgg)