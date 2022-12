INSIDE WK DARTS. Waarom sommige darters met de daver op het lijf gooien: “Je wil niet naar ‘de hel’, dat is verschrikkelijk”

Darts is ‘hot’ in ons land. Na Engeland, Nederland en Duitsland verovert de edele pijlsport ook België. Maar u ziet niet alles op tv, zelfs niet tijdens het WK. Integendeel. Daarom laten we hoofdrolspelers aan het woord over wat er zich achter de schermen zoal afspeelt, in de reeks INSIDE WK DARTS. Vandaag: hoe slopend is de strijd om het behoud van het profstatuut, de ‘tourkaart’?