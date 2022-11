NAVO-chef: “Raketinslag is niet schuld van Oekraïne, Rusland draagt uiteindelijke verantwoordelijkheid”

De inslag in Polen is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een Oekraïense luchtafweerraket, zo heeft NAVO-topman Jens Stoltenberg woensdag gezegd. De eerste onderzoeken duiden daar volgens hem op. Toch is de explosie en de dood van twee Polen niet Oekraïne aan te rekenen, benadrukte Stoltenberg. “Rusland draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid.”

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zegt woensdag op een persconferentie in Brussel dat het onderzoek naar de raketaanval in Polen “gaande is” maar dat er “geen aanwijzing is dat dit het resultaat was van een opzettelijke aanval”.

“Onze voorlopige analyse suggereert dat het incident waarschijnlijk is veroorzaakt door een Oekraïense luchtverdedigingsraket die is afgevuurd om het Oekraïense grondgebied te verdedigen tegen aanvallen met Russische kruisraketten. Maar laat ik duidelijk zijn: dit is niet de schuld van Oekraïne. Rusland draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid omdat het zijn illegale oorlog tegen Oekraïne voortzet.”

De NAVO-chef zegt dat bondgenoten in het defensieverbond hun “diepste medeleven met het tragische verlies van levens” hebben aangeboden en “hun sterke solidariteit” met Polen hebben uitgesproken. “De NAVO staat verenigd en we zullen altijd doen wat nodig is om alle bondgenoten te beschermen en te verdedigen,” voegt Stoltenberg eraan toe.

Over de vraag of Europa zijn luchtverdediging zal versterken in de nasleep van de aanvallen,reageerde hij dat “de NAVO haar aanwezigheid in het oostelijk deel van Europa aanzienlijk heeft verhoogd” en “dit heeft de luchtverdedigingscapaciteiten vergroot”.