Angèle geeft album een upgrade én is nu ook te horen op het openbaar vervoer

Ruim drie miljard streams wereldwijd, uitverkochte tournees, een hitduet met Dua Lipa, een eigen Netflix-documentaire, uithangbord van modegigant Chanel,… Weinig muzikale landgenoten deden al voor wat Angèle Van Laeken klaarspeelt sinds ze eind 2018 het op haar slaapkamer gemaakte debuutalbum Brol uitbracht. Het succes van de vorig jaar verschenen opvolger Nonante-Cinq tracht ze nu nog wat te rekken met een aangedikte heruitgave.

Niet alleen de nieuwe verpakking moet fans verleiden om Nonante-Cinq La Suite aan te schaffen. Het voornaamste verkoopargument bestaat uit een toegevoegde EP met zes extra tracks. Die bevat onder meer de recent gelanceerde oorworm Amour, Haine et Danger, over hoe verstikkend sociale media kunnen zijn, en een majestueuze orkestrale herneming van de hit Démons met collega-vriend Damso. Met de Franse rapper OrelSan brengt Angèle Évidemment, dankzij het zuiders gitaartje en het catchy refrein een gedoodverfde hit die deze winter de temperatuur enkele graden kan opkrikken.

© Manuel Obadia-Wills

Naast die toemaatjes bulkt het oorspronkelijke album, met singles als Bruxelles Je t’aime en Libre, van even aanstekelijke als persoonlijke dance-pop waarmee Angèle haar quarterlifecrisis bezweert. Kwestie van alomtegenwoordig te blijven, gaat het Brusselse popfenomeen nu ook in zee met de hoofdstedelijke vervoersmaatschappij MIVB. Reizigers horen onderweg het heruitgebrachte album weerklinken én Angèles stem die de halte-aankondigingen op de drukke lijn 95 doet. Het ijzer smeden terwijl het heet is, luidt zoiets.

‘Nonante-Cinq La Suite’, Angèle, nu te beluisteren. Concerten 10/12 Antwerpen (Sportpaleis), 19-22/12 Brussel (Vorst Nationaal)