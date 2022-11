Liever een telefoon of fiets dan loon? De voor- en nadelen van het flexplan

Heel wat werknemers krijgen deze maand de mogelijkheid om hun eindejaarspremie op een andere manier te besteden dan in cash te laten uitbetalen. In veel bedrijven gaat dan de ‘shop’ open. Fietsen, iPhones, extra verlof, een tandverzekering of zelfs pensioensparen: er is héél wat te koop. Maar wat is nu het interessantste en zijn er ook addertjes onder het gras?

1. Flex wat?

Flexbudget, flexible reward plan … Het kind heeft heel wat namen, maar het komt erop neer dat werkgevers op zoek gaan naar een manier om het loon ook op andere manieren aan de werknemer te geven. Bijvoorbeeld in de vorm van extra betaalde vakantiedagen of andere voordelen, zoals een iPhone of fiets. Je kan zelfs een deel van je brutoloon omzetten om een wagen te leasen, maar veel werknemers krijgen vooral bij de eindejaarspremie of bij het toekennen van een bonus de mogelijkheid om die centen anders te spenderen.

Waarom bestaat een flexplan? Omdat de werknemers daar om vragen, zeggen de sociale secretariaten die het systeem voor die bedrijven uitrollen. Om belastingen en sociale bijdragen te ontwijken, zeggen de vakbonden.

“Toch denk ik niet dat bedrijven dit invoeren om zelf de loonkost te verlagen”, zegt Xavier Baeten professor Beloningsmanagement van Vlerick Business School. “In de meeste gevallen blijft de totale loonkost gelijk. Wel willen ze hun werknemers meer waar voor hun geld bieden, of het opnemen van extra vakantiedagen mogelijk maken. Onderzoek toont aan dat bedrijven die over zo’n plan beschikken, productievere werknemers hebben.”

2. Hoe werkt het?

“Achter ons nettoloon schuilt veel meer dan enkel dat bedrag dat we op onze rekening gestort krijgen”, zegt Kathleen Veugelen van SD Worx. “Als je 1.000 euro bruto krijgt, dan moet je werkgever daar al ongeveer 270 euro sociale zekerheidsbijdrage voor betalen. Die 1.000 euro kost je bedrijf dus al 1.270 euro. En op die oorspronkelijke 1.000 euro betaal jij zelf ook nog eens sociale bijdragen en belastingen. Zo kom je netto aan minder dan de helft van die 1.000 euro. Het goede nieuws voor jou is dat veel werkgevers via het flexplan die 1.270 euro volledig beschikbaar stellen, zonder dat je er veel op kwijt speelt. Je kan met dat geld dus een iPhone, extra betaalde verlofdagen of een fiets kopen. Wil je nog steeds je geld uitbetaald zien op je rekening, zoals vroeger, dan kan dat natuurlijk nog.”

3. Voor wie?

Volgens SD Worx krijgt één werknemer op de acht in ons land dit soort flexbudget aangeboden. “Dit is dan ook niet in elk bedrijf of in elke sector mogelijk”, zegt Kathleen Veugelen. “Niet iedereen krijgt een eindejaarspremie en wie er wel één krijgt, is vaak gebonden door een hele reeks wettelijke bepalingen. Elke sector heeft ook in sociaal overleg afgesproken of het mogelijk is om de eindejaarspremie om te zetten in een flexbudget.”

Zelfs in eenzelfde bedrijf zijn er soms verschillen: “In sommige firma’s kunnen de bedienden wél, maar de arbeiders geen eindejaarspremie omzetten. Soms zien bedrijven er dan maar volledig van af, soms vinden ze een oplossing om het toch te doen werken. We zien wel dat het systeem nog steeds in opmars is. Als we het in een bedrijf in een industriezone invoeren, volgen snel heel wat andere nabijgelegen bedrijven. In elk geval kan het in theorie in elk soort bedrijf: van een KMO met twintig werknemers, tot de grote bedrijven met enkele honderden personeelsleden.”

4. Wat zijn de voordeligste opties?

Afhankelijk van welke keuze je maakt, moet je meer of minder belastingen en sociale bijdragen betalen. Al zal dat bij veel voordelen minder zijn dan de volle pot die je op je loon betaalt. “De meest voordelige opties zijn daarom de fiets, abonnementen op het openbaar vervoer en opleidingen”, zegt Katrien Nijs van Attentia. “Daarop betaal je amper of geen belastingen, waardoor je die 1.270 euro van daarnet volledig kan besteden. Bij een iPhone, bijvoorbeeld, moet je wel nog wat belastingen betalen, waardoor het voordeel wat minder groot is. De fiets moet je dan weer regelmatig gebruiken om woon-werkverkeer mee af te leggen, al kan dat ook een deeltje van het traject zijn. En de opleidingen moeten relevant zijn voor je werk. Een workshop koken wordt moeilijk. Taallessen zijn misschien al wat makkelijker te verantwoorden.”

5. Wat met mijn pensioen?

Dat je pensioen kan lijden onder dat fiscaal gegoochel, staat vast. Wie minder RSZ betaalt, zal later een kleiner pensioen genieten. Alleen geldt dat niet voor elk voordeel en ook niet voor elk loon. “Eigenlijk is het een heel complexe materie”, zegt Kathleen Veugelen. “Wie in 2021 meer dan 63.944 euro bruto jaarinkomen had, zit aan het pensioenplafond. Keuzes in het flexplan zullen dan het individuele pensioen niet meer beïnvloeden, omdat je dan al het maximum opbouwt. En verder zijn sommige voordelen minder nadelig dan andere. Wie extra vakantiedagen ‘koopt’ met zijn premie, zal daar geen impact van zien op het pensioen. Koop je een fiets waarop geen sociale bijdrage betaald werd, wel.”

Hoe zwaar die impact is, is voor elk voordeel en elk inkomen en gezinssituatie anders. “Maar voor een fiets die een werknemer met gezin van twee kinderen en inkomen van 3.000 euro bruto voor 1.200 euro per jaar leaset, zal je ongeveer één euro per maand pensioen verliezen, per jaar dat je die fiets leaset.” Bij Attentia berekende men het anders: stel dat je je bruto premie van 3.000 euro volledig opdoet, dan scheelt dat ongeveer 3 euro per maand op je latere pensioen. Als je dat een volledige loopbaan lang doet, kom je al aan bijna 130 euro. “Al leert de praktijk dat bijna niemand elk jaar zijn volledige premie uitgeeft”, zegt Nijs.

6. Wat als ik plots van job verander?

Daar sta je dan met die leuke leasefiets, maar plots krijg je een aanbieding bij de rechtstreekse concurrent van je werkgever. “Dat kan problemen opleveren”, zegt Kathleen Veugelen. “Ofwel neem je de fiets over aan de restwaarde op dat moment. Ofwel geef je de fiets terug. Alleen moet er dan een verbrekingsvergoeding voor het leasecontract betaald worden. Eigenlijk is dat voor rekening van de werkgever, maar vaak ontstaat daar dan discussie over, zeker als het een ontslag om dringende redenen was. Daarom raden we aan om alle voorwaarden in een duidelijke policy op te schrijven.” Voor verzekeringen zijn dat soort afspraken ook belangrijk. “Soms kan je de verzekering gewoon overnemen zonder wachttijd, soms zijn er andere regels, maar dat staat allemaal netjes beschreven in de voorwaarden.”