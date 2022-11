Vrijdag spelen de Rode Duivels in Koeweit vriendschappelijk tegen Egypte, twee dagen later wordt het WK in Qatar afgetrapt. Onze Rode Duivels-watcher Kristof Liberloo reist het volledige toernooi mee in het spoor van de Duivels. Heb jij prangende WK-vragen voor hem? Stel ze dan hieronder zodat hij ze kan beantwoorden.