Belgian Lion Manu Lecomte kiest voor uitdaging in Israël: “Iedereen die ik sprak, was lovend over het land en de competitie”

“Ik babbelde met Retin Obasohan, Andy Van Vliet en Maxime De Zeeuw, die onlangs in Israël aan slag waren of nog steeds in het land spelen”, zegt Lecomte. “Zij waren lovend over de Winners League. Er spelen veel ploegen Europees en het is een sterke competitie.” Hapoel Eilat staat met één zege na vijf wedstrijd voorlopig op een laatste stek en wil met de komst van Manu Lecomte de komende weken proberen de bakens te verzetten.

Met onder meer Hans Vanwijn, Ismael Bako, Vincent Kesteloot en Andy Van Vliet behoort Lecomte tot de ‘Belgische klas van 1995’. “Het is bijzonder tof dat er velen van onze generatie zijn doorgestoten naar de Belgian Lions. Bij de U20 eindigden we zeven jaar geleden met de Young Lions op het EK in de top 8. Toen al zag je dat er wel talent in de groep zat.”

Lecomte is ook een echte Brusselse ket. “Ik ben er geboren en getogen en speelde bij de jeugd van Racing Jet Brussels, Royal IV Brussels en Kangoeroes Willebroek.”

NBA-droom snel doorprikt

Op 18-jarige leeftijd trok de Brusselaar echter naar de Verenigde Staten, waar hij bij Miami Hurricanes en Baylor Bears basketbal en studie in de NCAA combineerde. Op dat moment droomde Lecomte zelfs van de NBA en was hij één seizoen in de G-League aan de slag bij de Agua Caliente Clippers, de opleidingsploeg van NBA-club LA Clippers. Na dat ene jaar besefte hij echter dat hij zijn focus beter zou richten op Europa. Op clubniveau werd Lecomte zo een globetrotter. Zo was de Brusselaar in Spanje actief bij Murcia en Gran Canaria, in Duitsland bij Frankfurt, in Frankrijk bij Elan Béarnais en in Litouwen bij KK Prienai en BC Jonavo.

Na een sterk EK afgelopen zomer met de Lions leek Lecomte klaar voor de stap naar een ploeg in de Euroleague of EuroCup. “Dat was het plan en er waren ook enkele interessante buitenlandse pistes. Alleen had ik op het EK een stoot op mijn dijbeen gekregen. Niets ernstigs, maar ik moest wel enkele weken rusten en revalideren en dat stond een transfer in de weg. Sinds eind oktober was ik echter weer fit en mocht ik van coach Jean-Marc Jaumin meetrainen met Circus Brussels. Dat was ideaal om wat ritme te tanken voor de WK-kwalificatiematchen met de Lions tegen Turkije en Griekenland.”

“Helaas verloren we die afgelopen weekend en hebben we eind februari in de resterende twee wedstrijden een mirakel nodig om ons alsnog te kwalificeren voor het WK (komende zomer in Japan, de Filipijnen en Indonesië, red.). We gaan tegen Groot-Brittannië en Turkije voor twee zeges en dan zien we wel waar we eindigen. Het belangrijkste gegeven is dat de Belgian Lions stappen zetten. Als het WK niet lukt, moeten we ons met mijn generatie en de talentvolle Next Gen focussen op het EK van 2025. Het bereiken van een zesde opeenvolgende EK moet de insteek zijn voor de Belgian Lions.”