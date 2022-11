Poolse president: “Geen indicatie dat raket een bewuste aanval was”

De raket die gisteren op het Poolse dorpje neerkwam en twee mensen doodde, is hoogstwaarschijnlijk een “ongelukkig ongeval”. Dat heeft de Poolse president Andrzej Duda woensdag gezegd. Volgens Duda zijn er geen indicaties dat de raket een bewuste aanval op zijn land was.

“Uit de informatie die wij en onze bondgenoten hebben, blijkt dat het een S-300 raket was die in de Sovjet-Unie is gemaakt, een oude raket en er is geen bewijs dat hij door Rusland is gelanceerd”, zei Duda. “Het is zeer waarschijnlijk dat hij werd afgevuurd door de Oekraïense luchtafweer.”

De Poolse premier Mateusz Morawiecki zei woensdag ook dat Polen nog steeds bekijkt of het artikel 4 van het NAVO-verdrag wil inroepen. Maar het ziet er naar uit dat dat niet nodig zal zijn, zei hij.

(sgg)