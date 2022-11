Onze boekentips: nagelbijter van een thriller en Hamontse filmkenner over zijn passie

Marc Didden, filmjournalist en -regisseur, schrijft over zijn leven in de coulissen van de cinema. — © RR

Een intrigerende reis naar de Himalaya, Marc Diddens merkwaardige belevenissen in het decor van de filmindustrie of een suggestie voor de Sint: dit zijn onze boekentips voor deze week.

Op grote hoogte - een reis door de Himalaya

Erika Fatland

De Noorse reisboekenschrijfster trok een jaar lang door alle vijf landen van de Himalaya: Pakistan, India, Nepal, China en Bhutan. Het resultaat is een intrigerend portret van het leven op grote hoogte, maar ook van een complexe regio op het snijvlak tussen traditie en moderniteit.

De Geus, 688 blz., 34,99 euro

De gevangene

B.A. Paris

In de glamourwereld van Londen leert Amelie de knappe en rijke Ned kennen, met wie ze al snel trouwt. Maar op een dag ontwaakt ze in een verduisterde kamer op een plek die ze niet kent. Hoe is ze er terechtgekomen en wie houdt haar gevangen? Van de auteur van Achter gesloten deuren.

Ambo/Anthos, 360 blz., 22,99 euro

Over cinema

Marc Didden

“Ik heb toch een merkwaardig leven geleid, voor een gewone jongen uit Hamont, zonder ambitie”, aldus filmjournalist, -regisseur en -docent Marc Didden. Over dat merkwaardige leven, zijn ontmoetingen met grote regisseurs en de filmindustrie achter de schermen vertelt hij in Over cinema.

Luster, 288 blz., 26,95 euro

Sprookjes van Grimm

Elli Woollard en Marta Altés

Assepoester, Roodkapje, Hans en Grietje, De elfjes en de schoenmaker en De Bremer Stadsmuzikanten: vijf sprookjes van Grimm op verfrissend, grappig rijm van Elli Woollard in een vertaling van Margaretha van Andel. Met sfeervolle illustraties van Marta Altés. Ideetje voor de Sint? Vanaf 8 jaar.

Lemniscaat, 93 blz., 14,99 euro

Het huwelijksportret

Maggie O’Farrell

Het midden van de zestiende eeuw. Lucrezia, dochter van de Groothertog van Firenze, wordt nog voor haar dertiende verjaardag uitgehuwelijkt aan de heerser van Firenze. Aan haar beschermde leventje komt abrupt een einde en Lucrezia, een kind nog, verdwaalt in een web van intriges.

Nijgh & van Ditmar, 432 blz., 25,99 euro

Samengesteld door de redactie in samenwerking met onafhankelijke boekhandels Malpertuis in Genk, Grim in Hasselt en Naboekov in Sint-Truiden