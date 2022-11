"Het ecosysteem dat kinderen en jongeren ondersteunt en helpt opgroeien, kraakt in zijn voegen." — © Elke Pannier

Overal waar kinderen en jongeren opgevangen, begeleid of onderwezen moeten worden, zijn er handen te kort. De situatie is alarmerend, zegt de Vlaamse kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. "Kinderrechten komen in het gedrang."