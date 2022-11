Kerstboom voor Grote Markt in Brussel omgehakt in Raeren

De grote kerstboom die deze eindejaarsperiode de Grote Markt in Brussel moet sieren, is woensdag omgehakt in het Luikse Raeren. De boom komt donderdag rond 6 uur aan op de Grote Markt. Het zijn particulieren, Max Kockartz en zijn partner, die de boom aan de stad Brussel geven. “We hebben het huis een jaar geleden gekocht. De spar in de tuin was zeer groot. Er viel geen licht binnen in ons huis. Om veiligheidsredenen hebben we beslist om hem te laten omhakken”, zei de eigenaar.