Demir ook volgend jaar niet naar Klimaattop in Verenigde Arabische Emiraten

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zal ook volgend jaar niet naar de Klimaatconferentie trekken. Dit jaar blijft de N-VA-minister al afwezig op de lopende conferentie in Egypte. Volgend jaar vindt de top plaats in de Verenigde Arabische Emiraten. Ook die eer laat Demir aan zich voorbij gaan. Dat antwoordde ze woensdag in het Vlaams Parlement op een vraag van Vlaams Belang-parlementslid Sam Van Rooy.

Dat Demir dit jaar alsnog haar deelname aan de COP27 in Egypte annuleerde was al bekend. Ze haalde onder meer het gebrek aan aandacht voor de mensenrechten aan gedurende de conferentie.

Volgend jaar vindt de COP plaats in november, in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten. “Gezien ik volgend jaar geen voorzitter ben van de Nationale Klimaatcommissie en ook geen woordvoerder namens België meer zal zijn voor de Europese Raad Leefmilieu, zou ik geen formele taken hebben tijdens de COP. Ik zal bijgevolg niet naar de Verenigde Arabische Emiraten afzakken”, zo zei ze in het Vlaams Parlement.

“De kracht van goed klimaatbeleid wordt gelukkig niet bepaald door de hoeveelheid handjes dat je in de woestijn schudt, maar aan het beleid dat je zelf voert”, aldus nog Demir.