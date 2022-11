Tekort aan personeel brengt kinderrechten in het gedrang, zegt Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat (KRC) trekt aan de alarmbel. Er is in tal van domeinen te weinig personeel om met kinderen en jongeren aan de slag te gaan. Professionals dweilen daardoor met de kraan open, waardoor de rechten van kinderen in het gedrang komen. Dat staat in het jaarverslag van het KRC, dat woensdag werd gepubliceerd, en waarin de instelling pleit voor een masterplan dat werken met jongeren en kinderen aantrekkelijk moet maken.

Het KRC kreeg van september 2021 tot en met augustus 2022 1.249 vragen, meldingen en klachten binnen. Dat waren er bijna 300 minder dan in het voorgaande werkjaar, maar toen kwamen er ook nog een pak meer vragen binnen over de coronamaatregelen.

Een op vijf melders (242) zijn professionals, die zowat dagelijks met kinderen en jongeren werken. De grootste groep is actief in het onderwijs. Anderen komen uit de sectoren (jongeren)welzijn, asiel en migratie, gezondheidszorg, justitie en kinder- en mensenrechtenorganisaties.

Het KRC benadrukt het belang van die volwassenen. Ze geven mee gewicht aan kinderrechten, maar het probleem is dat ze met te weinig zijn. “Het ecosysteem dat kinderen en jongeren ondersteunt, kraakt in zijn voegen”, luidt het. “Zonder hen belanden kinderen op straat, krijgen ze niet de hulp die ze nodig hebben, missen ze school, hebben ze geen voogd en kunnen ze niet terecht in de kinderopvang.”

Masterplan

Het jaarverslag voert een reeks veelzeggende cijfers aan die het gebrek aan personeel staven. Zo kregen 1.858 niet-begeleide minderjarigen nog geen voogd en bedraagt de wachttijd gemiddeld vier tot acht maanden. Zoals bekend konden er een tijd geleden zelfs gezinnen met kinderen niet terecht in het netwerk van Fedasil. Daarom moeten volgens het KRC alle overheden de handen in mekaar slaan zodat geen enkel kind nog op straat slaapt.

In de jeugdhulp gaan voor het eerst leefgroepen in jeugdvoorzieningen tijdelijk dicht omdat ze te weinig medewerkers vinden. Voor een kind op de drie, en in Brussel zelfs een kind op de twee, heeft de hulpverlening geen antwoord op een situatie waarvoor dringend ingrijpen nodig is. Jeugdadvocaten in Brussel luiden daarover de alarmbel. En verder zijn er nog de vacatures in de kinderopvang en het onderwijs.

Het KRC pleit er daarom voor meer mensen en middelen te investeren, en dat via een masterplan om op alle terreinen “werken met kinderen en jongeren” aantrekkelijk te maken en te houden. “Sleutelfiguur zijn voor kinderen en jongeren moet opnieuw een gewaardeerd beroep worden. Geef daar vanuit het beleid veel meer gewicht aan. Door goed voor de medewerkers te zorgen, ze te omkaderen en te waarderen voor hun enorme bijdrage. Laat die waardering zowel blijken in de werkomstandigheden als in de verloning”, luidt het.

Armoede en financiële drempels

Daarnaast roept de instelling op tot structurele maatregelen in de strijd tegen armoede. In de meldingen die het binnenkrijgt, ziet het KRC immers hoe opgroeien in armoede kinderen kansen ontneemt en vaak hun rechten schendt. “We zijn bang dat door de energiecrisis en de inflatie nog meer kinderen in armoede terechtkomen”, aldus het commissariaat.

De ingrepen die het voorstelt, zijn velerlei: de laagste uitkeringen en inkomens optrekken, investeren om woonkwaliteit voor iedereen toegankelijk te maken, het groeipakket nog meer richten op gezinnen in armoede en financiële drempels wegwerken op school, in de vrije tijd en in de gezondheidszorg. Daarbij is het KRC bijvoorbeeld wel voorstander van gratis maaltijden op school. Goedkope maaltijden zijn dan weer geen goed alternatief, omdat die soms nog te duur zijn voor gezinnen in armoede.

Het KRC kreeg het afgelopen jaar opnieuw veel meldingen over verbale of fysieke agressie van leraars, andere personeelsleden of directie tegenover leerlingen. Het gaat volgens het jaarverslag om klachten over schelden, intimideren, vernederen, maar ook om het schenden van de privacy of het hardhandig aanpakken van leerlingen, bijvoorbeeld door fixatietechnieken te gebruiken of een klap in het gezicht te geven.

Ook daar speelt het personeelstekort een rol. “We kregen het afgelopen jaar tijdens klachtenonderzoek signalen van directies dat ze minder geneigd zijn om op te treden tegen leraars die over de schreef gaan. Ze vrezen dat de leraar in kwestie er dan de brui aan geeft”, luidt het. En de directies houden leraars liever aan boord, ook als ze niet zo goed functioneren, uit vrees geen vervanging te vinden en de rest van het lerarenkorps nog meer te belasten.