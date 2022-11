Romelu Lukaku voor het eerst op het veld, Vertonghen niet tegen Egypte: dit was de eerste trainingsdag van de Rode Duivels

Het was een chaotisch eerste dagje in Koeweit waar de Rode Duivels vrijdag dat oefenduel spelen. De persconferentie was een lachertje met te veel mensen met te veel lawaai in een te klein zaaltje. Tijdens de training moest assistent-trainer Thomas Vermaelen dan nog eens zijn scherpste tackle bovenhalen om een Kevin De Bruyne-fan te onderscheppen. Een ludiek voorval op het eerste gezicht maar bij een tweede gedachte minder leuk want het doet vragen rijzen over de veiligheid van de Duivels als iemand zomaar het veld kan oprennen.

Dan was er nog Romelu Lukaku. Zo lang de pers, die het eerste kwartier van de training mocht bijwonen, aanwezig was viel de topschutter van de Rode Duivels niet te bespeuren. Pas als iedereen het stadion had verlaten, maakte Lukaku zijn aantreden. Hij trainde nog wel individueel maar het was zijn eerste veldtraining sinds hij in zijn dijspierblessure herviel. Laten we dat goed nieuws noemen. De bedoeling is nog altijd hem in de groepsfase aan het spelen te krijgen.

Volgens beelden op Instagram was Romelu Lukaku na het persmoment (even) op het trainingsveld te zien. — © Instagram

Denayer voor de kwaaltjes

Er was nog een verrassende aanwezige: Jason Denayer. Voor de verdediger, die sinds begin oktober in Dubai voetbalt en woont, ligt Koeweit bij wijze van spreken achter de hoek. Hij staat op de reservelijst naast Heynen, Saelemaekers en Lukebakio als stand-by en heeft zich daarom bij de selectie gevoegd. “Ook omdat er wat verdedigers nog lichte kwaaltjes hebben”, aldus perswoordvoerder Stefan Van Loock.

Het gaat dan vooral om Jan Vertonghen. Intussen tien dagen geleden haakte de 141-voudige recordinternational af met last aan de kuit in de opwarming van Antwerp-Anderlecht. Nog steeds kan hij niet met de groep trainen. De oefenwedstrijd van vrijdag om 16 uur Belgische tijd in het Jabar Al-Ahmad Stadium zal hij aan zich moeten laten voorbij gaan. Vertonghen liep samen met Thorgan Hazard rondjes op het trainingsveld. Van bondswege blijft men beweren dat het allemaal wel meevalt met het oog op de eerste WK-wedstrijd van de Belgen tegen Canada van volgende week woensdag. Arthur Theate, zijn beoogde vervanger, houdt zich wel klaar voor het geval Vertonghen zijn 142ste interland niet zou kunnen starten.

© BELGA

Casteels ziek

Koen Casteels bleef ziekjes in het spelershotel. Thomas Meunier trainde na zijn jukbeenbreuk gewoon mee. Zonder masker maar voor de wedstrijden zal hij dat wellicht wel dragen. Iñaki Bergera en Erwin Lemmens trainden met Mignolet en Courtois.

Het veld in het stadion van Al Yarmouk Club lag er niet al te best bij. De plaatselijke verantwoordelijken hadden wel hun best gedaan en het gras gesproeid. De Rode Duivels trainden om 18 uur plaatselijke tijd. Dan was in Koeweit en straks ook Qatar in de duisternis gehuld. Rond half vijf wordt het al donker in deze streken.

Vandaag om 18 uur plaatselijke tijd is het de laatste training voor het oefenduelin het Jabar Al-Ahmad Stadium. Wellicht worden deze keer extra veiligheidsmensen opgetrommeld om situatie zoals de veldbestorming van die De Bruyne-fan te voorkomen.