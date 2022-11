Piepjonge Belgische Sarah Chaari kroont zich tot wereldkampioene taekwondo in categorie -62kg

De amper 18-jarige Sarah Chaari uit Charleroi heeft dinsdag op het WK Taekwondo in Mexico een gouden plak veroverd in de klasse -62. Ze is de eerste taekwondoïn ooit die in hetzelfde een jaar een junioren - én seniorenwereldtitel verovert.

Chaari pakt de wereldtitel in dezelfde klasse waarin de Limburgse Laura Robben jarenlang actief was op het hoogste niveau. Dat de Waalse taekwondoïn in hetzelfde jaar als haar juniorentitel meteen ook wereldkampioen wordt bij de senioren, is van een zéér hoog niveau e ongezien in het toptaekwondo. Dat ze talent heeft, heel groot is en in hetzelfde team zit als ex-wereldkampioen Jaouad Achab hebben haar ongetwijfeld een grote duw in de rug gegeven richting de wereldtitel in Guadalajara. Haar gouden zegetocht in Mexico werd ingezet met zeges tegen de USA, Duitsland, China en Engeland. In de finale haalde ze het van de Griekse verrassing Sarvanaki na een 2-1 zege.

Chaari in het blauw bekampte in de finale de Griekse Sarvanaki. — © EPA-EFE

Ongeloof bij Chaari nadat ze haar Griekse rivale klopt. — © EPA-EFE

Door deze wereldbekerzege lanceert Chaari zichzelf meteen tot een grote kanshebber voor een medaille op de Olympische Spelen in Parijs 2024. Helaas zal ze daar wel aan de bak moeten in de zwaardere klasse -67 omdat -62 geen olympische gewichtsklasse is. (frba)

Chaari (2de van links) pronkt op het WK-podium. — © EPA-EFE

Op het WK Taekwondo in Guadalajara nemen nog drie Belgen deel: Raheleh Asemani en broers Jaouad en Badr Achab. Asemani kwam zondag al in actie, Badr Achab (donderdag) en Jaouad Achab (vrijdag) moeten nog op de mat verschijnen.