Pakjesbezorger in Bilzen beboet voor rijden tegen rijrichting

Bilzen

In het centrum van Bilzen is een Nederlandse pakjesbezorger beboet omdat hij in de Romboutsstraat tegen de rijrichting in reed om zo sneller op een afleveradres te geraken. De 33-jarige bestuurder van een koeriersbedrijf kreeg een boete van 174 euro.

Tijdens controles heeft de politie ook een 48-jarige bestuurder geverbaliseerd omdat die in onderaanneming met een vervallen vakbekwaamheid reed en een vervallen medische schifting. Hij zat aan het stuur van een trekker, en die bleek niet ingeschreven, niet geldig gekeurd en niet verzekerd. Voor het voertuig bleek geen vervoersvergunning te zijn afgeleverd en de tachograaf was al meer dan een half jaar niet meer gekeurd.

Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag is in Martenslinde een 39-jarige bestuurder beboet onder invloed van alcohol. aan de nachtwinkel in Hoeselt had hij nog een blik bier gekocht om onderweg naar huis te drinken, en hij had na zijn werk al enkele pinten gedronken. Zijn rijbewijs werd voor drie uren ingehouden en hij kreeg een boete van 179 euro.

