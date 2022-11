Gratis soep voor kinderen in alle basisscholen in Lanaken

Lanaken

Sinds maandag 7 november wordt in alle basisscholen van Lanaken ’s middags gratis soep geserveerd. Daarmee wordt het initiële project van het Sociaal Huis dat vorig jaar bescheiden startte in een drietal scholen, uitgerold over heel de gemeente. “Zo krijgen de kinderen elke dag behalve woensdag tussen de herfst- en paasvakantie gratis verse soep. Daarvoor werd een overeenkomst afgesloten met de vzw Alternatief, zodat ook de sociale economie ondersteund wordt”, zegt schepen Christel Gorissen (Vooruit/Groen). Oppositieraadslid Vera Jans (cd&v) is uiterst tevreden met deze gang van zaken waartoe zij haar steentje bijdroeg. Toen ze vorig jaar vaststelde dat er bij de scholen weinig enthousiasme was voor het project kroop ze in haar pen, deed een oproep via sociale media en bracht het punt opnieuw op de gemeenteraad. Vera Jans: “Het doel was om meer scholen te overtuigen en dat lukte want nu doet elke school mee. Elk kind krijgt iets gezond en warm. Met dit initiatief tonen we dat we zorgen voor elkaar en dat vind ik net zo mooi, en ook nodig.”

eva