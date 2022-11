Pineau ziet nieuwe Franse ploeg op wankele pootjes staan, maar rekent nog op komst Cavendish: “Het begin van iets of het einde van alles”

Na overleg met de UCI heeft Jérôme Pineau, momenteel manager van B&B Hotels training, nog tot 30 november de tijd om zijn grote teamproject voor 2023 af te ronden. Nog precies twee weken heeft de Fransman om een grote sponsor te vinden, of zijn hele project valt in duigen.

“Vandaag zitten we nog steeds in een wachtsituatie. De afgelopen maanden hebben we veel mensen en bedrijven ontmoet”, vertelt Pineau aan L’Equipe. “We werken nog steeds aan de afronding van het project rond een top herenteam, een damesteam en een academie. We werken nog steeds nauw samen met de stad Parijs en Didier Quillot. Afgezien van het sponsorgedeelte, zijn alle andere essentiële partners aan boord.”

Pineau beseft zelf dat hij verwikkelt is in een race tegen de klok: “Maar we hopen de komende weken positieve reacties te ontvangen van onder meer de stad Parijs, zodat we onze plannen die we in juli voorstelden kunnen realiseren. Maar ik sluit ook niet uit dat we ons moeten aanpassen en werken aan een afgeslankt maar nog steeds ambitieus project.”

Mark Cavendish

In die plannen was ook sprake van de komst van topsprinter Mark Cavendish, die moest vertrekken bij de ploeg van Patrick Lefevere. De voorbije weken werd de Brit echter gelinkt aan Israel Premier - Tech, de ploeg van onder meer Chris Froome en Dylan Teuns. “Cavendish wil nog steeds naar ons team komen”, is Pineau formeel.

“Als hij niet in ons project geloofde, had hij al ergens anders getekend. Hij is een van de mensen die deel wil uitmaken van dit team. Ik wil ook wel, maar hij weet heel goed dat hij er op dit moment nog niet bij hoort.”

Cavendish wil zijn carrière verlengen om alleen recordhouder etappezeges in de Tour de France te worden. — © REUTERS

Slachtoffer van de crisis

De Fransman haalt de economische crisis aan als een van de redenen waarom het project nog niet het levenslicht kon zien. “Na onze ontmoeting met de stad Parijs hadden we tot augustus veel vooruitgang geboekt met een aantal bedrijven. Maar door de sociale en economische instabiliteit moesten bepaalde sponsors waarmee we goede vorderingen hadden gemaakt terugkrabbelen. Dat is de reden dat we nu nog op zoek zijn naar geld.”

Ook voor de renners die al toegezegd hadden, is het bang afwachten. “Maar nog geen enkele renner verliet het schip”, stelt Pineau. “Ze blijven allemaal achter het project staan en hopen mee dat het goedkomt. We lopen niet voor op de gewenste timing, maar ik geloof het tot de laatste minuut van de laatste dag. Het kan het begin zijn van iets anders of het einde van alles.”