GEMEENTERAAD. Burgemeester Herstappe: “Wat betekenen wij voor Fluvius met onze 30 huizen?”

Herstappe

Datanetwerk: Fluvius en Telenet gaan samen het datanetwerk van de toekomst realiseren via dochteronderneming Netco. Gemeentebesturen moeten een keuze maken tussen Netco of een nieuwe dienstverlener via marktbevraging. Het schepencollege moet advies geven vóór 1 januari. “Wat betekenen wij voor Fluvius met onze 30 huizen? We krijgen misschien niets eens een antwoord van de marktbevraging”, wist de burgemeester. Er werd unaniem voor Netco gestemd.

Ivo Carlens: Algemeen directeur Ivo Carlens werd unaniem aangesteld als vertegenwoordiger in de nieuwe sociale Woonmaatschappij Limburg. Tot 30 juni blijft Herstappe nog aangesloten bij De Kleine Landeigendom. “Eén sociale huisvestingsmaatschappij is overzichtelijker en houdt de kosten beter onder controle”, wist voorzitter Yoeri Jorissen.

Energiecrisis: Er is het voorstel van Fluvius om energie te besparen door de straatlampen te dimmen tussen 23 en 5 uur. “Ik heb voorgesteld om de lichten pas om 23.30 uur te doven zodat inwoners de tijd krijgen om in hun auto te stappen en naar huis te rijden. Maar dat is niet zo simpel, want we hangen of van de cluster met Bilzen, Riemst en Tongeren. Eerst moeten de meer dan 200 stroomcabines worden aangepast. Vooraleer dat in orde is, zal de winter al wel om zijn. Er is nog geen concreet besluit. Fluvius moet alles in werking zetten”, vertelde burgemeester Marlutje Jackers.