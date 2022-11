Wellense dasknuppelaar krijgt in beroep dan toch geen celstraf, wel een boete

De 77-jarige Wellenaar die op 7 april vorig jaar een das neerknuppelde heeft woensdag in beroep een lichtere straf gekregen. Nu is hij veroordeeld tot 1.200 euro boete en valt de eerder opgelegde straf van vier maanden cel met uitstel weg. De zeventiger ging nochtans resoluut voor de vrijspraak.

Het beeld van een man in de verte met een stok in de hand, op een besneeuwd veld en voor hem een dier deed vorig jaar vlot de ronde op de sociale media. Dierenminnend Limburg stond op zijn kop. Ook minister Zuhal Demir deed haar duit in het zakje door haar gal te spuwen. De zeventiger zal de wandeling die hij in april 2021 maakte zich nog lang herinneren. Op een veld nabij de Bulsstraat in Wellen zag hij een das liggen. Naar eigen zeggen, nam hij een stok om te porren of het dier nog leefde. Twee getuigen zagen echter dat de Wellenaar twee tot drie keer op de das sloeg. Ze maakten een foto waarop weliswaar niet te zien was dat de man effectief uithaalde. Een dag later overleed het dier.

Onnodige pijn

Op zijn proces in Hasselt kwam het hem op vier maanden cel met uitstel en 1.200 euro boete te staan. De totale rekening met vergoedingen aan natuurverenigingen die zich burgerlijke partij stelden, liep op tot ruim 4.400 euro. Voor het Antwerps hof van beroep ging de verdediging voor de vrijspraak. Een bundel met 40 bladzijden aan besluiten moest daarbij helpen. Tevergeefs. “Het hof heeft de innerlijke overtuiging dat de beklaagde meermaals met een stok op de das geslagen heeft op basis van de twee getuigenverklaringen. Het antwoord op de vraag of het dier voorafgaand aan deze slagen ziek was, is net als het antwoord op de vraag welke de precieze doodsoorzaak was, irrelevant. De toegediende slagen hebben op zijn minst onnodige pijn veroorzaakt bij het toen nog levende dier”, aldus het arrest.

Strafbepaling

Het hof achtte het opleggen van een gevangenisstraf niet noodzakelijk. Bij de strafbepaling is rekening gehouden met de man zijn blanco strafblad, zijn leeftijd, het gebrek aan respect voor dierenwelzijn en de bagger die hij via negatieve berichtgeving in (sociale) media over zich heen kreeg. Het komt hem nu op 1.200 euro boete, waarvan 400 euro met uitstel, te staan. De schadevergoedingen aan de burgerlijke partij blijven behouden, maar wel komt er een rechtsplegingsvergoeding van 520 euro bovenop.