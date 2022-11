Evi Hanssens mama is terminaal ziek: “Ik vind het erg dat mijn mama gaat sterven. Maar het gaat goed met mij”

Hoe is het om vlak voor de dood te staan? Hoe is het om vlak voor de dood te staan van een van de mensen die je het allerliefste ziet? Over afzienbare tijd zal Evi Hanssen afscheid moeten nemen van haar mama Arlette (75), die lijdt aan uitgezaaide borstkanker. In de podcast Afscheidstournee van mijn moeder bespreken ze het nakende levenseinde van Arlette zonder enig taboe. “Misschien kan mama een bron van inspiratie zijn.”