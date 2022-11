Dit verdienen de Rode Duivels in Qatar: WK-premies zijn veel geld voor de gewone mens, een peulschil voor de spelers

De Rode Duivels verdienen 435.000 euro als ze straks wereldkampioen worden. Dat is veel geld voor de gewone mens, maar slechts een peulschil voor de spelers. Kevin De Bruyne bijvoorbeeld verdient bij Manchester City 450.000 euro… per week.

De Rode Duivels weten al eventjes wat ze kunnen verdienen als ze op 18 december wereldkampioen zouden worden. Dat is nog altijd hetzelfde als op het WK 2018, toen ze voor hun derde plaats 312.000 euro opstreken. Het akkoord over de premies werd namelijk al in 2017 bereikt voor het WK 2018, EK 2020 en WK 2022. Bij een wereldtitel is dat 435.000 euro bruto per speler die op het eindtoernooi aanwezig is. Ook spelers die in de voorronde mee de kwalificatie bewerkstelligden, worden vergoed, maar dat is dan à rato van het aantal wedstrijden dat ze geselecteerd waren en al of niet meespeelden.

De premies per ronde - Sowieso voor elke geselecteerde Rode Duivel: 42.000 euro - 1/8ste finales: 90.000 euro - Kwartfinales: 170.000 euro - Halve finales: 290.000 euro - Derde plaats: 312.000 euro - Tweede plaats: 370.000 euro - Wereldkampioen: 435.000 euro

435.000 euro is veel geld, maar voor de Rode Duivels is het een bedrag dat zwaar gerelativeerd moet worden. Kevin De Bruyne en Eden Hazard moeten voor dat bedrag niet eens twee weken werken bij Manchester City en Real Madrid. De Bruyne verdient bij zijn club 450.000 euro per week, dat is dus wekelijks meer dan de uiteindelijke premie als hij met de Rode Duivels wereldkampioen wordt. Ook de minder goed betaalde Rode Duivels zitten aan een jaarloon dat minstens varieert tussen 1 en 2 miljoen euro.

Vooral voor het prestige

Het maakt duidelijk dat de Rode Duivels niet alléén voor het geld op dit WK aanwezig zijn. Het gaat om prestige, maar tegelijkertijd kunnen goede prestaties op dit toernooi ook wel leiden tot een opgewaardeerd contract of een lucratieve transfer. De etalage van zo’n WK is niet te onderschatten.

Dat geldt overigens niet alleen voor de Rode Duivels. De Duitsers, die bij hun wereldtitel in 2014 elk 300.000 euro opstreken, onderhandelden bij een nieuwe wereldtitel over een opslag: 400.000 euro. Om het in een context te plaatsen: de Duitse verdediger Antonio Rüdiger liet al weten dat hij zijn WK-premie zal schenken aan gehandicapte kinderen in Sierra Leone, het land waar zijn moeder vandaan komt.

Twee miljoen euro voor de Brazilianen?

Over de premies van andere titelkandidaten wordt vooral gegist. De Brazilianen zouden 2 miljoen euro per speler opstrijken, de Argentijnen 1,4 miljoen euro. Dat zijn evenwel bedragen die nergens werden bevestigd.

Dat de bonussen voor de Rode Duivels nog altijd dezelfde zijn als voor het WK 2018 heeft een voorgeschiedenis. Die werden toen naar beneden onderhandeld door toenmalige bondsfunctionarissen Mehdi Bayat en Bart Verhaeghe, want er was eigenlijk al eerder een akkoord voor een premie van 750.000 euro voor elke Duivel bij WK-winst, veruit het meeste van alle deelnemende landen toen. Die premie voor de 23 spelers had ondanks eventuele winst het faillissement van de bond betekend.