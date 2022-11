Ook zot van vintage? Marc geeft je tips en inspireert je met zijn eigen favoriete items

Een reisje terug in de tijd met Marc Van Pottelbergh (48), agile test engineer bij Mediahuis en zaakvoerder van vintageshop Viva Las Vintage. Marc woont samen met zijn vriendin Cindy De Clercq (47) en hun kinderen in Sint-Amandsberg.

“Ik ben nogal nostalgisch van aard, wat mijn voorliefde voor vintage sowieso voor een stuk verklaart, maar na mijn scheiding zo’n twaalf jaar geleden kocht ik vaker vintagemeubels. Enerzijds uit financiële noodzaak en anderzijds uit liefde voor de ambacht. Stukken waar ik na een tijdje op uitgekeken was, verkocht ik daarna terug. Mét winst. Zo is Viva Las Vintage uiteindelijk ontstaan.”

LEES OOK:

“In mijn interieur varieer ik graag. Sommige stukken zijn echter blijvers. Objecten die ik oprecht zou missen als ze er niet meer zijn, hou ik bij. Dat is mijn referentiepunt. Mijn bijzettafeltje, gemaakt door de Belgische fabrikant Bois Manu naar aanleiding van Expo 58 in Brussel, is zo’n stuk. Aan de ene kant omdat het een mooi, interessant object is, aan de andere kant omdat het een souvenir is dat speciaal ontworpen is voor de wereldtentoonstelling. Zelf ben ik opgegroeid in Wemmel, aan de voet van het Atomium, met een moeder die de expo bezocht heeft en altijd vol lof hierover sprak. Dat moet een ongelooflijk evenement geweest zijn in die tijd. Zo hadden velen echt jaren gespaard voor een toegangsticket en dronken ze er voor het eerst coca-cola, filterkoffie en instantsoep. Als ik in de tijd kon terugkeren, zou ik er zeker een kijkje nemen.”

“De bijzettafeltjes, waarvan je de pootjes kan losschroeven en onderaan het blad bevestigen, werden er verkocht als souvenirs. De verkoop viel toen echter tegen, omdat ze behoorlijk prijzig waren voor de modale bezoeker. Zeven jaar geleden betaalde ik er op een tweedehandssite zelf 250 euro voor, tegenwoordig worden ze voor 700 à 800 euro verkocht op veilingen. Er bestaan wel verschillende versies van. Martini deelde ze uit als relatiegeschenk met een stempel van de alcoholproducent erop en nadien zijn ze nog in effen kleuren geproduceerd. Zelf heb ik het originele voorwerp in huis, met bovenop het blad een plattegrond van de expo afgebeeld, getekend door de Belgische kunstenaar Lucien De Roeck. Een leuk stuk waarvoor ik altijd met veel plezier een plaatsje in huis zal reserveren.”

Mijn lievelingsstijl

“Art nouveau en art deco. Zo ben ik verzot op de huizen van Victor Horta, omdat zijn oog voor detail onberispelijk is. Uit dat tijdperk heb ik wel niet veel spullen in huis, omdat dit minder bij de stijl van ons huis past. Ook Scandinavische vintage vind ik prachtig.”

Hier ga ik shoppen

“Favoriete adresjes heb ik niet per se, maar op de jaarlijkse antiekmarkt van het Waalse Temploux neus ik wel graag rond. Hoewel er meestal weinig koopjes te rapen vallen, omdat het vooral handelaars zijn die er hun waren aanprijzen, is het zeker wel een aanrader voor liefhebbers van dergelijke markten.”

Zo scoor je het perfecte stuk

“Vraag altijd naar de prijs, ook als het duur lijkt. Je kan wel eens aangenaam verrast worden. Denk vervolgens na over de prijs die het object voor jou waard is. Zelf heb ik items in huis, waar ik misschien te veel voor betaald heb, maar die ik niet aan mijn neus wou zien voorbijgaan.”

Vintage spullen van Marc

© Kaat Pype

Carrouselmotorfiets

Voor deze motorfiets uit een oude draaimolen heb ik te veel betaald, maar ik zou er enorm veel spijt van hebben gehad als ik dit voorwerp niet had gekocht. Ik ben verzot op oude carrouselstukken, vooral van fabrikant L’Autopède.

© Kaat Pype

Sigarettenaffiche

Deze affiche van het sigarettenmerk Luxor kocht ik voor amper 20 euro op de antiekmarkt van Temploux. Een echt koopje. Hij is volgens de originele stempel op de achterzijde zo’n honderd jaar geleden professioneel ingekaderd.

© Kaat Pype

Striprek

Nostalgie. Daar draait het om bij deze stripcarrousel. Mijn meter had er vroeger meerdere in haar winkel staan. Daar kwam ik als kind erg veel. Helaas kon ik er geen te pakken krijgen uit haar winkel, maar wel uit eentje hier in de buurt.