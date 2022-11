Basisschool Mozaïek opent MOZA-huisje waar leerlingen kunnen ontprikkelen

Maasmechelen

Leerlingen, leerkrachten, directie en ouders van basisschool Mozaïek op de Parklaan in het centrum van Maasmechelen hebben zo pas hun MOZA-huisje feestelijk geopend op de vernieuwde speelplaats. “Deze ruimte wordt gebruikt voor kinderen die de speelplaats te druk vinden”, vertelt juf Veerle Coolen. “Het is een leuke en gezellige plaats buiten de klas waar kinderen met autisme of hooggevoeligheid rust vinden. Ze kunnen er praten, snoezelen of lezen. De ruimte zal ook gebruikt worden voor praatmomenten, bezinning, kringspelen en kinderyoga.”

De leerlingen mochten zelf hun ideeën voor een naam voor het huisje doorgeven. Uiteindelijk werd er gekozen voor MOZA. Dat staat voor Mediteren, Overgevoelig, Zorgzaam zijn en Autisme. Een aantal leerlingen mochten hun talenten met zang en instrumentale muziek. Als afsluiter werd er uitbundig gedanst. De leerlingen, leerkrachten en ouderraad verzorgden de receptie met drank en zelfgemaakte hapjes. jth