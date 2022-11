Loonse winterbar laat je genieten van de prachtige natuur met appelbeignets of nacho’s

Gezelligheid troef in de winterbar van ’t Huis Zonder Naam in Borgloon. — © Luc Daelemans

Gezelligheid troef in de winterbar van ’t Huis Zonder Naam in Borgloon. Je geniet er in de houten chalet van een speciale koffie, een wijntje en wat fingerfood met zicht op de mooie natuur rond het zwevend kapelletje van Helshoven.

Na het succes van de zomerbar richtte restaurant ’t Huis Zonder Naam in Borgloon ook een winterbar in. “We zijn gelegen in een prachtige omgeving bij de zwevende kapel van Helshoven met veel fiets- en wandelroutes en mooie natuur rondom ons”, vertelt restaurantmanager Niels Lowet. “We willen iedereen laten meegenieten. Na een wandeling in de natuur met je gezin, vrienden of hond stap je de chalet binnen en geniet je van een speciale koffie, glühwein of iets anders lekkers. We serveren fingerfood, zoals een appelbeignet, kibbeling, calamares of nacho’s.”

Met de winterbar wil de zaak de gezellige wintersfeer naar Borgloon brengen. “We bouwden een toffe houten chalet waar een gezellige kerstsfeer heerst. De omgeving vormt een groot deel van de beleving, want je hebt hier zicht op een vijver en dierenpark. Ook is er een klein speeltuintje waar kinderen kunnen ravotten. Tijdens het WK hangen we overigens twee grote schermen, zodat voetbalfans indoor kunnen komen supporteren voor de Rode Duivels. Het moet vooral een heel gezellige bar zijn waar iedereen welkom is voor een drankje en een klein hapje.”

Winterbar ’t Huis Zonder Naam, Helshovenstraat 41 in Borgloon. Open: vrij 17-22 uur, za en zo 14-22 uur. Info: www.huiszondernaam.be/winterbar