Een week voor de eerste match van de Rode Duivels op het WK in Qatar heeft de voetbalbond het besluit genomen om het WK-fandorp in Vilvoorde te annuleren. Dat maakte de bond zelf bekend in een persbericht. Het nieuws kwam er nadat eerder al twee WK-events werden gecancelled.

”“Omdat het voor de meeste fans niet mogelijk was om naar Qatar te gaan, wilden we het WK naar de fans brengen”, verduidelijkt Manu Leroy, Directeur Marketing en Communicatie van de KBVB in het persbericht de initiele plannen voor The Desert, het WK-fandorp in het Asiat Park in Vilvoorde.

“We hebben echter veel minder tickets verkocht dan verhoopt en moeten vaststellen dat er op dit moment in vergelijking met andere jaren minder animo is voor evenementen met grote schermen. Het is daarom met spijt in het hart dat we de stekker moeten trekken uit de organisatie van ons fan village”, luidt het pijnlijke besluit.

De KBVB laat weten dat alle fans die tickets kochten, deze zo snel mogelijk terugbetaald krijgen. Zij zullen hierover snel meer info ontvangen.