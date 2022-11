Schaatssters Van Elst en Médard debuteren bij wereldbekerstrijd in Heerenveen

Isabelle van Elst en Indra Médard debuteren het komende weekend bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Heerenveen in Nederland. Van Elst (24) schaatst voor het eerst in Belgisch tenue.

De KBSF (Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie) heeft Van Elst ingeschreven voor vier onderdelen: massastart, 500, 1000 en 1500 meter. Door fysieke ongemakken kon Van Elst, die de Nederlandse en de Belgische nationaliteit heeft, vorige week in het Noorse Stavanger niet starten.

Médard (24) komt uit op de massastart. In de afgelopen weken is hij in Nederlandse marathons steeds beter gaan schaatsen. In Den Haag eindigde de nationale allround kampioen zaterdag als zeventiende. Voor het schaatsen liet hij een plaats in de WK-ploeg skeeleren in Argentinië links liggen.

De overige drie Belgische schaatsers voor Heerenveen kwamen ook in Stavanger aan de start: Sandrine Tas (massastart, reserve 1500 meter en 3000 meter), Bart Swings (massastart, 1500 en 5000 meter) en Mathias Vosté (1000 en 1500 meter).